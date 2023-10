Tennis, Sinner liquida Dimitrov: in semifinale a Pechino sfida Alcaraz

Sinner in semifinale

Nonostante un lieve malore sul 3-0, Jannik Sinner è un rullo compressore e chiude il set sul 6-2: l'altoatesino è in semifinale.

Sinner ko, 1-1 con Dimitrov

Sinner domina i propri game, Dimitrov resta in corsa vincendo due giochi ai vantaggi. Decisivo l'ottavo: il bulgaro breakka l'altoatesino, poi chiude la pratica sul 6-3.

Sinner vince il 1° set

Il talento altoatesino strappa il servizio a Dimitrov nel primo game, poi i due proseguono il match con un percorso netto in battuta: Sinner porta così a casa il primo set con il punteggio di 6-4.

I precedenti tra Sinner e Dimitrov

Terzo confronto diretto tra Sinner e Dimitrov: una vittoria a testa nei due precedenti, con il bulgaro che ha avuto la meglio agli Internazionali di Roma del 2020 e l'italiano che si è aggiudicato il match di Miami quest'anno.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Dimitrov: diretta tv e streaming

Il quarto di finale dell'Atp di Pechino tra Sinner e Dimitrov, il quinto in programma sul Campo Diamond - non inizierà prima delle 15.30 italiane - sarà visibile in diretta su Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 sul decoder Sky) e in streaming su SupertenniX e Tennis TV.