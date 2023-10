Sinner-Medvedev, finale a Pechino: quando si gioca e i precedenti

Jannik Sinner è in finale per la dodicesima volta in carriera in un torneo Atp. Mercoledì, alle ore 13.30 italiane, l'azzurro proverà a conquistare il suo nono titolo nell'atto conclusivo dell'Atp di Pechino, torneo 500 con un montepremi di 3.633.975 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Dopo aver battuto nettamente in semifinale il numero due del mondo Carlos Alcaraz, e aver così eguagliato Adriano Panatta come italiano con il ranking più alto di sempre al quarto posto della classifica mondiale, Sinner troverà dall'altra parte della rete un osso durissimo come Daniil Medvedev.