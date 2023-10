Nitto ATP Finals, Binaghi: "A Torino sarà una festa, Sinner nella storia"

" Quello che pensavo di Jannik Sinner l'ho detto a Bologna , quando molti lo avrebbero voluto crocifiggere perché non aveva potuto partecipare al girone eliminatorio di Coppa Davis. Abbiamo il più forte giocatore nella storia del tennis italiano , nessuno è stato numero 4 del mondo a 22 anni e ha avuto le potenzialità che ha Jannik. La vittoria del torneo di Pechino è solo una tappa di un percorso che Jannik si è costruito con il suo team, e che punta a farlo diventare il più forte giocatore al mondo". Così il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , elogia così Jannik Sinner in collegamento con SuperTennis subito dopo il trionfo dell'altoatesino al China Open , l'ATP 500 di Pechino.

"Atp Finals da record"

Grazie a questo risultato manca ormai una manciata di punti per la matematica qualificazione di Sinner alle Nitto ATP Finals. "Fa sognare quelli che il biglietto ce l'hanno già, gli altri ho paura che non troveranno più posto - ha detto Binaghi -. Stiamo battendo ogni record nella prevendita, arrivando al sold out in ogni sessione delle prossime Nitto ATP Finals. Abbiamo dimostrato di saperle organizzare e di avere un giocatore in grado di battere chiunque, tutti i più forti al mondo. Credo che sarà una festa, un evento sportivo irripetibile".