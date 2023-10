Sonego fuori a Shanghai: niente bis con Jarry

SHANGHAI (Cina) - A Lorenzo Sonego non riesce il bis contro Nicolas Jarry, dopo il successo in Coppa Davis. Il tennista torinese, tifosissimo della formazione granata allenata da Ivan Juric, si è infatti arreso - nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai - al cileno numero 22 del mondo. Con Sinner già agli ottavi, per l'Italia resta in gara anche Matteo Arnaldi.