Sinner e l’autoracchettata: il curioso episodio tra dolore e sorrisi

Ci sono colpi che fanno male per gli avversari, altri per se stessi. Questo è quello che è capitato a Jannik Sinner, durante la partita contro Ben Shelton. Un solo posto per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e l'italiano vuole cercare di ripetersi dopo la vittoria nel 500 di Pechino in finale contro Medvedev, che gli ha regalato la quarta posizione nel Ranking Atp. Una stagione da urlo per il tennista, che di certo non vuole fermarsi, anche a costo di prendersi a racchettate. Questo è quello che è successo, nel vero senso della parola.