Musetti e Sonego: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo il successo di Arnaldi contro Ramos-Vinolas (doppio 7-6), ora tocca a Musetti e Sonego scendere in campo nell' Atp 500 di Vienna . Il 21enne carrarino esordirà contro il bulgaro Dimitrov mentre il 28enne torinese affronterà l'argentino Cerundolo . Il numero 22 al mondo in caso di successo sfiderà uno tra Medvedev e Fils, il piemontese, 52° nel ranking Atp, o l'americano Shelton o il derby tutto italiano contro Jannik Sinner.

Musetti e Sonego, i precedenti contro Dimitrov e Cerundolo

Nell'unico precedente contro il bulgaro Dimitrov, risalente ai quarti di finale di Acapulco (Messico) nel 2021, Musetti ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 7-6. Più recente, invece, lo scontro diretto tra Sonego e Cerundolo, con l'argentino vittorioso in rimonta in tre set nei sedicesimi del Master 1000 di Miami di quest'anno con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

Musetti e Sonego: diretta tv e streaming

Le sfida tra Musetti e Dimitrov e Sonego e Cerundolo saranno visibili su Sky e Supertennis. Inoltre saranno disponibili anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX.