Sinner-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo aver battuto Sonego in un'ora e 34 minuti con il punteggio di 6-2 6-4, Jannik Sinner sfida Tiafoe nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, Austria. Vista l'eliminazione di Arnaldi contro Rublev, l'altoatesino rimane l'unico italiano ancora in corsa per la vittoria finale. L'americano, al secondo turno grazie al ritiro di Evans, ha poi battuto il francese Monfils in rimonta (5-7 6-1 6-4). Il 22enne di San Candido, invece, al debutto aveva fatto fuori l'altro statunitense Shelton.