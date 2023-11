Djokovic e il record ranking: ha un solo obiettivo alle Nitto ATP Finals

Grazie al successo contro Dimitrov (6-4 6-3) nel torneo di Parigi Bercy, Novak Djokovic stacca i gemelli Bryan e diventa il primo tennista, sia in singolare che in doppia, a vincere 40 Masters 1000 in carriera. Prima dell'appuntamento francese erano 500 i punti che lo dividevano da Carlos Alcaraz, primo degli inseguitori nella classifica Atp, ma grazie al successo finale ora sono 1490. Considerando che in un master si possono raccogliere 1500 punti se si esce imbattuti, Nole sarà certo di chiudere il 2023 in vetta - sarebbe l'ottava stagione chiusa al comando - se vince un match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals o lo spagnolo viene sconfitto. Se ci riuscirà, diventerà anche il primo giocatore, uomo o donna, a raggiungere le 400 settimane in carriera da numero 1 del ranking. Un ottimo modo per presentarsi all'appuntamento torinese in programma dal 12 al 19 novembre.