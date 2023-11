Sinner-Djokovic, il match infinito: perché possono sfidarsi già venerdì 24

Coppa Davis, il programma delle finali

Giovedì 23 novembre alle 10 l'Italia sfiderà i Paesi Bassi nel match valevole per i quarti di finale, mentre lo stesso giorno alle 16 toccherà alla Serbia contro la Gran Bretagna. Le vincenti di queste sfide si affronteranno poi venerdì 24 novembre in semifinale per strappare il pass per l'atto conclusivo del torneo. Si potrebbe così assistere, in un no dei due singolari, al terzo incontro nel giro di due settimane (e al quarto del 2023 considerando anche Wimbledon) tra i due.