Volandri su Sinner-Djokovic e il secondo singolarista: è già Italia-Serbia

"Dal punto di vista della crescita giocare con Djokovic per Sinner è un aspetto importante, da quelle partite regola dove è e cosa gli manca. Dal punto di vista della squadra sappiamo che saranno due singolari tosti e un doppio accessibile, ci regoleremo di conseguenza, abbiamo ancora una giornata di allenamento e poi farò le considerazioni del caso in base all'avversario". Così Filippo Volandri, ct dell'Italia, alla vigilia della semifinale di Coppa Davis degli azzurri contro la Serbia. "Sonego sta meglio, migliora giorno dopo giorno. Ieri ha performato al servizio alla grande. Tecnicamente sarebbe pronto per giocare il singolare, bisogna vedere se è lo è pronto fisicamente". Volandri, ai microfoni di Sky Sport, ha poi aggiunto: "Il mio ruolo è tosto, è intrigante, molto stimolante ma hai responsabilità importanti. Tutti i giocatori potrebbero giocare, in doppio tutti potrebbero giocare con tutti. Al di là delle scelte, che possono essere giuste o sbagliate, c'è dietro un impegno enorme, ma bisogna fare delle scelte e prendersi delle responsabilità. Ormai l'ho capito e lo faccio a cuor leggero, sicuramente ognuno di noi cerca di fare il proprio meglio”.