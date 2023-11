Sinner storico, nessuno come lui: la statistica clamorosa contro Djokovic

Sinner da record: gli impressionanti dati contro Djokovic

Si è trattato di un episodio unico nella storia del tennis: Djokovic, con 1298 partite in carriera, non aveva infatti mai perso una partita dopo aver avuto tre match point consecutivi a favore. Nel 2007 a Rotterdam e nel 2009 a Madrid Nole perse rispettivamente contro Youzhny e Nadal dopo aver avuto tre volte la possibilità di realizzare il punto decisivo, ma non consecutivamente. Nel 2018 arrivò invece la sconfitta contro Cilic al Queens, dove Djokovic sbagliò l'unico match point avuto a disposizione. Quanto accaduto ieri è stato commentato proprio da Nole, che ha espresso tutto il suo rammarico riconoscendo la bravura dell'altoatesino. A rendere ancora più iconica la vittoria di Sinner di ieri c'è anche un'altra statistica: nessuno era mai riuscito ad imporsi sul serbo per due volte in una singola partita di Coppa Davis.