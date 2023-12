Kyrgios shock, c’è la data del ritiro: “Non riesco a camminare senza dolore”

Nick Kyrgios stupisce ancora e come sempre fa parlare di sè: il tennista australiano, dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, ha annunciato a sorpresa la data del suo ritiro: "Sono stanco di giocare a tennis. Se dipendesse da me non giocherei più. Devo continuare. Ho ancora molto da dare ma non ho più voglia di giocare". Il finalista di Wimbledon 2022 ha poi continuato: "Sono stanco. Ho subito tre interventi chirurgici. Ho solo 28 anni, ho sempre desiderato avere una famiglia e non soffrire. Quando mi alzo, non riesco a camminare senza dolore. È dura. Penso di avere ancora la possibilità di disputare un buon anno o due e poi basta. Vorrei essere al top e tornare alle mie condizioni".