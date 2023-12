Kyrgios fuori controllo: attacco alla vita privata di Becker! Spunta Sinner…

Botta e risposta senza esclusione di colpi tra Nick Kyrgios e Boris Becker, ma non sul campo da tennis - il primo è ai box per infortunio mentre l'altro si è ritirato già da un po' di anni - bensì sui social. L'australiano, che in questa stagione ha giocato solo un match, il 13 giugno contro il cinese Wu perdendo al primo turno a Stoccarda, quando non può far parlare di sè per le prodezze in campo si inventa qualcosa: recentemente ha infatti aperto il suo canale Onlyfans, peraltro gratuito, mentre nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista molto interessante al podcast "On Purpose with Jay Shetty". Stavolta, invece, il botta e risposta con l'ex numero uno: uno scambio di battute al veleno.