Sinner stravolge tutto: il cambio di rotta dopo le polemiche di Parigi-Bercy

PARIGI (FRANCIA) - Le polemiche scaturite dopo il ritiro di Jannik Sinner nell'ultima edizione hanno portato gli organizzatori del Masters 1000 di Parigi-Bercy a un cambio di rotta. Lo scorso 2 novembre il campione italiano ha alzato bandiera bianca dopo aver battuto in tre set l'americano Mackenzie McDonald conquistando gli ottavi di finale. Sceso in campo intorno a mezzanotte e mezzo, il match si è concluso alle 2.37 e nemmeno 12 ore dopo il 22enne di San Candido sarebbe dovuto tornare di nuovo a battagliare contro l'australiano Alex De Minaur. Uno sforzo eccessivo che ha portato l'azzurro al ritiro: "Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita di oggi a Bercy - scrisse allora Sinner sui suoi account social - .Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo".