Rublev spiazza Medvedev: “Sono il vero padre di tua figlia"

Nemmeno il tempo di archiviare il 2023 che il Circuito Atp è pronto a dare il benvenuto al nuovo anno con un programma ricco di eventi e appuntamenti. Bisogna dunque farsi trovare pronti, pertanto negli Emirati Arabi Uniti si sta disputando la World Tennis League, manifestazione che serve per testare le proprio condizioni e il proprio livello di gioco. Un appuntamento che è anche l'occasione per distendere un po' gli animi. Medvedev e Rublev hanno battuto in una sfida di doppio il greco Stefanos Tsitsipas e il bulgaro Grigor Dimitrov e non sono mancati i momenti divertenti. Al termine del match Rublev ha preso il microfono e al giornalista che gli ha chiesto se fosse davvero il padrino della figlia di Medvedev ha risposto: "In realtà sono io il padre. Lui è il padrino". L'ex numero uno non sa come reagire, pertanto il connazionale torna serio e continua: "Sì, sono il padrino". Chi l'ha presa decisamente meglio, invece, è la terza persona chiamata in causa, la compagna di Daniil, Daria, che si è messa a ridere.