Berrettini, rientro rimandato: non giocherà all'Atp di Brisbane

Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel peggiore dei modi. Il tennista azzurro, infatti, non parteciperà all'Atp 250 di Brisbane , che avrà inizio il 31 dicembre. Berrettini non ha recuperato completamente dall'infortunio .

Berrettini, il problema al piede

Un problema al piede, infatti, sta condizionando il suo avvicinamento alla nuova stagione. L'azzurro sarebbe dovuto partire dalle qualificazioni, che prenderanno il via il 29 dicembre. Scivolato al n. 92 del ranking, infatti, l'ex finalista di Wimbledon sarebbe stato costretto a disputare i turni preliminari per entrare in tabellone. Insieme a lui ci sarebbero stati, tra gli altri, Rafa Nadal, Holger Rune e Ben Shelton.