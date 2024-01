Djokovic, clamoroso ko dopo l'infortunio: allarme per gli Australian Open!

Australia in vantaggio per 1-0 sulla Serbia dopo il primo singolare alla United Cup, torneo a squadre in corso a Perth e Sydney. Proprio sul centrale di Perth, Alex De Minaur (numero 12 Atp) ha battuto a sorpresa il numero 1 del Mondo Novak Djokovic per 6-4, 6-4 in 1 ora e 34 minuti. Per De Minaur è la prima vittoria contro un numero 1 del ranking mondiale.