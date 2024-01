Fenomeno Sinner, scomodato anche Michael Jordan: il curioso siparietto

Jannik Sinner si è imposto sull'argentino Sebastian Baez ed ora è pronto a giocarsi gli ottavi di finale degli Australian Open contro Karen Khachanov . Al termine della sfida il tennista altoatesino si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Jim Courier : "L'altro giorno hai detto che vorresti avere un fisico alla Baywatch, ma se non hai i muscoli, da dove viene tutta la potenza dei tuoi colpi? Deve essere sicuramente la racchetta, è così buona?". A questa domanda Sinner ha risposto di sì, ridendo, e a quel punto Courier ha simpaticamente replicato: "Fammi un favore allora, ho bisogno di una nuova racchetta, dimmi come la devo comprare. Così come con Michael Jordan erano le scarpe, con te è la racchetta".

Sinner, le parole dopo la vittoria su Baez

Successivamente Sinner ha espresso tutto il suo entusiasmo per il successo: "In questo momento ho fiducia, anche la partita di oggi è stata davvero bella. Ho giocato un buon tennis. Ho sentito benissimo la palla. Ho preso le decisioni giuste e ho sfruttato tutte le possibilità che ho avuto, cosa che forse nella prima partita mi è riuscita meno. È bello riavere questa sensazione. Sono entusiasta di scendere in campo ogni volta. Cerco di trovare una soluzione contro ogni giocatore con cui gioco. Ma di sicuro ora il prossimo turno sarà diverso, sarà dura. Anche oggi ho avuto dei momenti difficili nel terzo set, quindi devo vedere come andrà. Sono molto felice".