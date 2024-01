Hurkacz-Medvedev, Zverev-Alcaraz: che match ai quarti dell’Australian Open!

Con la vittoria di Alcaraz , sono stati stabiliti gli ultimi due accoppiamenti per i quarti di finale degli Australian Open . Daniil Medvedev , numero 3 del ranking mondiale, ha eliminato il portoghese Borges per 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-1) e affronterà nel prossimo turno Hubert Hurkacz che si è imposto con un netto 3-0 sul francese Cazaux (7-6, 7-6, 6-4).

Vincono anche Zverev e Alcaraz

Anche Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open. Il tennista tedesco, testa di serie numero 6, ha piegato in cinque set, dopo 4 ore e 5 minuti di partita, il britannico Norrie, 19esima forza del seeding, con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6. Sarà Carlos Alcaraz a sfidare il tennista tedesco al prossimo turno: lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp e seconda forza del seeding, ha liquidato per 6-4 6-4 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic.