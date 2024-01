Assurdo Sinner, Rublev non si capacita e impazzisce: "Era sotto 5 a 1..."

Andrey Rublev, nel match valevole per i quarti di finale degli Australian Open contro Jannik Sinner, si è fatto prendere dalla frustrazione. Il tennista altoatesino, che durante la sfida ha fatto tremare di paura tutta Italia per un problema fisico, si è portato a casa i primi due set con il risultato di 6-4 7-6. Straordinaria la reazione di Jannik in occasione del tie-break: il russo era avanti 5-1 ma si è fatto clamorosamente rimontare con l'azzurro che ha chiuso sul 7-5.