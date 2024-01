Medvedev in semifinale agli Australian Open: Hurkacz ko in 5 set

Daniil Medvedev accede alle semifinali degli Australian Open . Il tennista russo, dopo aver vinto contro Borges , ha eliminato anche il polacco Hubert Hurkacz al termine di una lunghissima sfida durata cinque set con il risultato finale di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Il numero tre al mondo dovrà ora aspettare la sfida tra Zverev e Alcaraz , in programma questa mattina, per sapere chi affronterà nel turno successivo. Intanto, l'altra semifinale vedrà affrontrarsi ancora una volta Sinner e Djokovic .

Medvedev-Hurkacz, tensione in campo

La partita vinta da Medvedev contro Hurkacz ha visto anche qualche momento di tensione, come in occasione del punto messo a segno dal russo per aggiudicarsi il primo game del quarto set. Dopo aver perso il gioco, il polacco n.9 nel ranking Atp ha infatti scagliato la sua racchetta nella metà campo occupata dall'avversario per sfogare tutta la sua rabbia e frustrazione del momento. Il moscovita ha fatto ricorso a tutto il suo repertorio, compreso un serve and volley nell'ultimo game e a una palla corta vincente sul match point. Medvedev ha sorpreso Hurkacz anche attraverso la posizione in risposta, più vicina al campo rispetto ai suoi standard. Il polacco, comunque, ha perso solo due punti al servizio nei primi due set. Hurkacz ha inoltre pagato la minore efficacia sulle palle break.