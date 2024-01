Australian Open, Sinner-Medvedev: maxischermo a Torino con i Carota Boys

TORINO - Colazione ‘speciale’ alla ‘Nuvola Lavazza’ di Torino con i Carota Boys per fare tutti il tifo per Sinner. A poche ore dal successo dell’azzurro, finalista agli Australian Open, i 6 ragazzi di Revello (Cuneo), diventati famosi per i loro costumi da ortaggi arancioni, scelti in omaggio al tennista altoatesino, hanno organizzato per domenica prossima all’alba, giorno della finale, un ‘evento’ nello stabilimento centrale dell’azienda sponsor del campione, in via Ancona 11.