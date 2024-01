Sinner-Kyrgios, siparietto dopo l'impresa: “Quanti soldi vuoi?"

Jannik Sinner ha fatto la storia, ancora una volta. Dopo aver eliminato Djokovic in semifinale è arrivato anche il clamoroso successo nell'atto conclusivo degli Australian Open su Daniil Medvedev . Il tennista altoatesino si è reso protagonista di una rimonta iconica chiudendo il match con il risultato di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. Al termine della sfida che lo ha reso il tennista più giovane ad aver vinto il torneo dopo Djokovic nel 2008, Jannik ha dichiarato: "Ciao a tutti, per prima cosa mi congratulo con Medvedev e con il suo team. Abbiamo giocato diverse finali ma ogni volta mi mostri qualcosa in cui dovrò migliorare. Mi rendi un giocatore migliore e il tuo sforzo è stato eccezionale, corri su tutte le palle, qualcosa di incredibile. Ti auguro di vincere questo trofeo prima o poi e il meglio per il resto della stagione".

Sinner: "Mi avete fatto sentire a casa"

Sinner ha proseguito: "Ringrazio sponsor, raccattapalle e tutte le persone che rendono l’evento così fantastico. È un bel posto dove trovarsi, in Europa nevica, dai miei genitori ci sono -20 gradi… È un torneo importantissimo e voglio ringraziare tutti. Con il mio team e non solo cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, sono molto felice di avervi lì ad incoraggiarmi e grato del fatto che riusciate a capirmi perchè a volte non è semplice. Ma sono fatto così…". Sinner ha poi voluto aggiungere: "La cosa più importante è che l’incoraggiamento è stato incredibile, mi avete fatto sentire a casa. Siamo in un campo con 15.000 persone, ma sembrano molte di più. Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei, non mi hanno mai messo sotto pressione anche quando facevo altri sport. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io. Tutto qui… ci vediamo l’anno prossimo”.