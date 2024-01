Berrettini clamoroso, non va a Marsiglia dopo Sinner: è caso wild-card!

Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo di Matteo Berrettini, fermato da un problema fisico e costretto a rinunciare all'Australian Open (dove avrebbe dovuto affrontare Tsitsipas al primo turno). Per il tennista romano, che non gioca una partita ufficiale dal secondo turno degli US Open 2023, sembrava potesse decidere di partecipare all'Atp 250 di Marsiglia.