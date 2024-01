Sinner storico, arriva il primo trionfo del 2024: il tennis cambia per sempre

Il nuovo regolamento

Da qui la decisione di adottare un nuovo regolamento che entrerà in vigore da gennaio 2024, dunque sarà valido anche per gli Australian Open che scatteranno il 14 gennaio. Non più di cinque partite al giorno saranno giocate su ogni campo (inizio alle 11), con tre partite nella sessione diurna e due partite nella sessione serale. Non sono previste partite dopo le 23, a meno che non venga dato il via libera dal supervisore Atp/Wta in consultazione con i vertici delle due organizzazioni. Le partite che non inizieranno entro le 22.30 saranno spostate su un campo alternativo, entro e non oltre le 23. Le sessioni notturne inizieranno entro e non oltre le 19.30, con una raccomandazione per farle iniziare alle 18.30.