Sinner con l’Italia di Davis da Mattarella: l’omaggio a Berrettini è da campione

Le parole di Malagò

"Una medaglia nel tennis alle Olimpiadi? Singolo, doppio, doppio misto. Sono cento anni che non vinciamo una medaglia nel tennis, è arrivato il momento di spezzare questo tabù". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, arrivando al Quirinale per l'incontro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Abbiamo apprezzato molto che Sinner voglia partecipare alle Olimpiadi. Ma non è il solo, anche gli altri hanno voglia", ha aggiunto. Parlando poi di cosa ha di speciale questa Nazionale ha spiegato: "Di speciale hanno che sono una squadra. Sennò non avrebbero vinto. Sinner poi ha chiuso il cerchio di un percorso che parte da lontano. Sono stati bravi anche tecnici e federazione a darci queste soddisfazioni".