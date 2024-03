Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Qualificato di diritto al secondo turno grazie a un bye, all'esordio sul cemento di Indian Wells Jannik Sinner ha fatto fuori l'australiano Kokkinakis (6-3 6-0), dopodiché si è sbarazzato anche del tedesco Struff (6-3 6-4) conquistando così gli ottavi di finale. Il successo contro il teutonico porta l'altoatesino a quota 17 vittorie consecutive: superato il record di Adriano Panatta, imbattuto per 16 match di fila dalla Coppa Davis 1976 a Nottingham 1976. Per conquistare i quarti, l'azzurro dovrà vedersela contro l'enfant prodige statunitense Ben Shelton . Il 21enne tennista americano ha avuto fin qui un percorso più tortuoso: dopo il successo in rimonta contro il ceco Mensik , infatti, ha estromesso dal torneo, sempre al terzo set, l'argentino Cerundolo .

Il 22enne di San Candido è pronto a riscrivere la storia e si presenta in California come uno dei favoriti per la vittoria finale. Jannik, che ha trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis (la prima e unica volta che gli azzurri avevano conquistato l'insalatiera era stato nel 1976 in Cile con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, Pietrangeli capitano non giocatore), sta attraverso un momento magico e non perde dallo scorso 19 novembre, quando venne battuto da Novak Djokovic nella finale delle Nitto Atp Finals di Torino. Da quel momento non si è più fermato e ha infilato 17 successi consecutivi, 12 solo nel 2024, che gli hanno permesso di portarsi a casa l'Australian Open (primo italiano a trionfare a Melbourne e secondo a vincere un torneo dello Slam dopo Panatta, campione nel 1976 al Roland Garros) e l'Atp 500 di Rotterdam.

