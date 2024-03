Sinner: "Grande rispetto per tutti, ma non ho paura". Su Shelton...

Sinner sulla sfida contro Shelton

"Palline? Di sicuro rimbalzano di più e diventano piuttosto grandi dopo tre, quattro game, quindi devi adattarti - continua Sinner - . Dipende anche se giochi di notte oppure no. Ieri abbiamo giocato il doppio nella notte ed era diverso. Il campo va davvero bene per i giocatori che giocano con un po’ più di rotazione. Ho grande rispetto per tutti i giocatori, ma non ho paura di affrontarli. Penso sia una qualità importante, perché specialmente quando giochi punti sotto pressione e quelli importanti, mi piace andare in avanti. La maggior parte del tempo non aspetto di vedere cosa fa il mio avversario. Se dovessi scegliere una qualità, è questa".