Alcaraz già si arrende a Sinner? "È il migliore al mondo, non so come..."

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Come già ampiamente previsto in sede di sorteggio, nella parte bassa del tabellone di Indian Wells la semifinale mette di fronte, ancora una volta, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , praticamente un replay della scorsa edizione. Il 22enne di San Candido sta davvero vivendo un momento magico e con la vittoria contro il ceco Lehecka ha portato a 19 la striscia di vittorie consecutive (record italiano, superato Panatta che si era fermato a 16 tra la Coppa Davis 1976 e Nottingham 1976): l'ultimo ko risale al 19 novembre, finale delle Nitto Atp Finals di Torino contro Novak Djokovic. Il ragazzo della Val Pusteria, dopo aver trascinato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis (la prima e unica volta che gli azzurri avevano conquistato l'insalatiera era stato nel 1976 in Cile con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, Pietrangeli capitano non giocatore), e aver trionfato all' Australian Open (primo italiano campione a Melbourne e secondo a vincere un torneo dello Slam dopo Panatta al Roland Garros 1976) e all' Atp 500 di Rotterdam , sogna l'affermazione anche al Masters 1000 sul cemento californiano.

Sinner-Alcaraz, in palio c'è il secondo posto: i precedenti

Di fronte, però, si troverà il campione in carica, Carlos Alcaraz, vincitore la scorsa edizione in finale contro Medvedev (6-3 6-2). Oltre a giocarsi un posto nell'ultimo atto a Indian Wells, i due si contendono la seconda piazza del ranking Atp alle spalle di Djokovic. Lo spagnolo è rimasto sempre in Top 2 dal 22 settembre 2022, quando è diventato il più giovane giocatore a salire in vetta alla classifica mondiale da quando è stato introdotto il ranking computerizzato nel 1973, più in alto di tutti per 36 settimane. Tornando alla semifinale, sono sette i precedenti tra Sinner e Alcaraz, con l'italiano avanti 4-3: l'azzurro si è imposto nel 2022 ai sedicesimi a Wimbledon e in finale e Umago e lo scorso anno in semifinale a Miami e Beijing, lo spagnolo è uscito vittorioso nel 2021 ai trenteduesimi al Roland Garros, nel 2022 ai quarti agli US Open e lo scorso anno proprio in semifinale a Indian Wells.

"Sinner gioca nudo": Paul e la frase equivoca su Jannik. Ma c'è un motivo