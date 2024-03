Vavassori batte Vacherot in tre set: è in tabellone a Miami

Andrea Vavassori si è qualificato per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami . Il tennista azzurro, dopo essersi imposto su Duje Ajdukovic , ha battuto anche Valentin Vacherot in tre set. Vavassori si è imposto sul monegasco con il risultato finale di 6-2 4-6 6-7 al termine di un match complicato durato circa due ore e mezza. Dopo aver dominato il primo set, l'azzurro ha subito la rimonta di Vacherot fino ad arrivare ad imporsi al super tie-break decisivo. Al torneo di Miami saranno presenti altri sette tennisti azzurri tra cui Matteo Berrettini e Jannik Sinner .

Subito fuori, invece, Luca Nardi, entrato in Top 100 proprio questa settimana per la prima volta in carriera dopo l'exploit di Indian Wells dove - ripescato come lucky loser direttamente al secondo turno - ha sconfitto il numero uno del mondo Novak Djokovic raggiungendo il terzo turno.