Monfils, la resa a Alcaraz: frustrazione e sorrisi, "Non è possibile..."

La prende con filosofia Gael Monfils. Uscito sconfitto dalla sfida contro Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, il tennista francese ha comunque portato a casa una buona prestazione che lo ha visto recuperare nel secondo set da 1-5 a 4-5. Nel corso della gara, vinta dallo spagnolo con lo score finale di 6-2 6-4, Monfils non ha perso l'occasione di ironizzare con il proprio coach sulle qualità e sulla performance in campo del numero 2 al mondo.