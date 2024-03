Sinner è in semifinale a Miami: Machac ko in due set, chi sfiderà Jannik

MIAMI (USA) - Sconfitto l'australiano O'Connell , dopo aver vinto il derby con Vavassori all'esordio ed aver eliminato l'olandese Griekspoor, Sinner , per la quarta volta consecutiva ai quarti del Masters 1000 di Miami, si sbarazza anche di Machac , reduce dal successo contro Matteo Arnaldi (sfumato dunque il piano di un secondo derby). L'azzurro, terza forza del ranking mondiale e seconda del seeding, si è imposto contro il ceco in due set - vinti con il punteggio di 6-4, 6-2 - in poco più di un'ora e mezza e, in semifinale, sfiderà uno tra Daniil Medvedev e Nicolas Jarry , che si incontreranno nel match in programma il 28 marzo all'1.30 (ora italiana).

Le parole di Sinner

"Il punteggio a volte può mentire, ma ho giocato bene i punti importanti". Lo ha dichiarato Jannik Sinner dopo aver conquistato per la terza volta in carriera le semifinali del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida: "Il mio avversario di oggi è un talento incredibile, velocissimo, anche fisicamente buono, non sapevo tanto cosa aspettarmi oggi e all'inizio ho cercato di prendergli le misure. Fisicamente mi sento bene, si tratta di competere, quindi ci si allena duramente per essere in posizioni come queste. Questo per me è un torneo specale, perché qui ho disputato la mia prima finale".

Sinner vince anche il 2° set: 6-2 a Machac

Sinner si costruisce due palle break, ma è Machac a imporsi nel primo game. Sinner, nel successivo, è implacabile al servizio e torna in parità, quindi strappa il servizio all'avversario, poi lo lascia nuovamene a zero: 3-1. Ma non è finita qua perché l'azzurro, sempre più padrone del campo, breakka ancora il ceco, quindi, in battuta, sigla il 5-1. Machac prova a restare aggrappato al match vincendo il settimo game, Sinner pone fine alla contesa nel seguente - chiudendo sul 6-2 - e vola in semifinale.

Sinner vince il 1° set: Machac ko 6-4

Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere: parte, quindi, Machac al servizio, ma l'azzurro firma un break lampo e si porta sull'1-0. Immediato, però, il controbreak del tennista ceco nel secondo game, al termine del quale ristabilisce la parità. Machac lascia Sinner a 0 nel terzo, quest'ultimo risponde nel quarto: punteggio sul 2-2. Il numero 3 al mondo (e 2 del seeding) ha due palle break, ma il 23enne di Beroun tiene il servizio dopo degli interminabili vantaggi. Il sesto gioco, invece, è a tinte tricolore, così come il settimo - in cui Sinner firma il secondo break - e l'ottavo, entrambi tiratissimi e vinti soltanto al deuce: 5-3. Il ceco accorcia ancora, l'altoatesino domina l'ultimo game lasciando l'avversario a 0 e, con esso, porta a casa il primo set, vinto con il punteggio di 6-4.

I precedenti

Classe 2000, Tomas Machac approda ai quarti del secondo Masters 1000 stagionale dopo aver battutto Rublev (6-4, 6-4), Murray (5-7, 7-5, 7-6(5) ) e l'azzurro Arnaldi (6-3, 6-3). Il tennista ceco si colloca attualmente al numero 60 del ranking ATP. In passato ha avuto la meglio anche sull'altro italiano Musetti, sconfitto all'ATP di Marsiglia. Nessun precedente invece con Jannik Sinner, che affronterà dunque per la prima volta in Florida.

Sinner-Machac: dove vedere il match in tv e in streaming

Il match valido per i quarti del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Machac sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis non prima delle 20 ora italiana. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

