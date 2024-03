Collins trionfa a Miami, battuta Rybakina in due set

All'alba dei 30 anni Danielle Collins conquista il primo titolo 1000 della carriera vincendo la finale a Miami contro Elena Rybakina. La statunitense, numero 53 del mondo, ha fatto suo il quarto Wta 1000 dell'anno, dotato di un montepremi complessivo pari a 8.770.480 dollari, disputato sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. In finale Collins si è imposta sulla numero 4 del ranking internazionale e del seeding col punteggio di 7-5 6-3. Un grande successo davanti al pubblico statuintense per Collins che a inizio stagione ha annunciato che lascerà il tennis professionistico a fine 2024.

Per la statunitense si tratta del terzo trofeo del circuito femminile in bacheca, dopo i due successi del 2021, centrati nel Wta 250 di Palermo e nel 500 di San Josè. In finale ha perso solo in un'occasione, negli Australian Open del 2022. Da domani salirà al gradino 22 del ranking Wta. Per la Rybakina, invece, era la 18esima finale della carriera: 7 i trofei vinti, compresa una prova del Grande Slam, ovvero Wimbledon del 2022.