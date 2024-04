Sinner, Berrettini, Musetti e Arnaldi: ecco il tabellone dell'Atp di Montecarlo

Dopo il trionfo degli Australian Open e i successi di Rotterdam e Miami, Jannik Sinner si prepara per l'esordio sulla terra rossa con il Masters 1000 di Montecarlo. Per il fresco numero 2 del mondo l'esordio è previsto al secondo turno contro uno tra Korda e Davidovich Fokina. Un sorteggio ricco di insidie per Jannik che è stato inserito nella parte bassa del tabellone. In semifinale il possibile remake di Miami contro Medvedev (oppure Zverev), ma sulla sua strada l'altoatesino potrebbe ritrovarsi anche il kazako Bublik negli ottavi di finale e uno tra Rune (come già accaduto un anno fa nel Principato) o Dimitrov (già finale a Miami) nei quarti. La sfida contro Carlos Alcaraz sarà invece possibile solo nell'atto conclusivo visto che lo spagnolo è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella guidata da Djokovic.

Berrettini, Musetti e Arnaldi: il tabellone a Montecarlo

Oltre a Sinner ci sono altri tre italiani in tabellone. Musetti debutterà contro Taylor Fritz e potrebbe ritrovarsi con Djokovic se dovesse andare avanti nel torneo. Berrettini affronterà il serbo Kecmanovic e Arnaldi sfiderà il finlandese Ruusuvuori nel lato del tabellone di Jannik Sinner. Sinner che, come accaduto a Indian Wells, giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Lorenzo Sonego: i due hanno ricevuto una wild card e diventano la seconda coppia italiana in tabellone oltre a Bolelli/Vavassori.

ATP Monte-Carlo, il primo turno degli italiani

SINNER vs (al 2° turno contro Korda o Davidovich Fokina)

MUSETTI vs Fritz (Usa)

ARNALDI vs Ruusuvuori (Fin)

BERRETTINI vs Kecmanovic (Srb)