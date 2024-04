Diretta Montecarlo: Musetti-Djokovic, poi Sinner e Sonego, ottavi LIVE

MONTECARLO - Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Montercarlo con i colori azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti affronta il numero 1 al mondo Novak Djokovic dopo aver eliminato proprio nel Principato la scorsa edizione, a seguire Jannik Sinne r contro il tedesco Jan Struff e poi Lorenzo Sonego , che entrato come "Lucky Loser" per il forfait di Alcaraz, affronterà il francese Ugo Humbert .

15:42

Primo set, Djokovic 5-4

Djokovic cavalca il momento complicato di Musetti ma a sua volta continua a fare regali inaspettati come il doppio fallo sul 40-15 e lo smash in rete per il 40-40! Il serbo si toglie dai guai grazie ad un ottima seconda di servizio vincente e poi con un serve-and-volley (servizio in kick a 128 kmh) che Musetti non riesce a controllare.

15:36

Primo set, Musetti 4-4 (contro-break)

Ottavo game durisismo per Musetti, si porta 40-0 ma Djokovic (che intanto provoca il pubblico che lo fischia come fece a Torino mimando i gesti del direttore d'orchestra) reagisce da campione: rimonta, si porta a palla break ed insistendo sul rovescio di Lorenzo lo costringe all'errore che vale il contro-break.

15:27

Primo set, Musetti 4-3

Nessun dramma questa volta per Djokovic che dopo lo 0-15 (arrivato da un suo errore) piazza 3 punti consecutivi per il 40-15 di notevole fattura per chiudere a 30 per il 4-3. Djokovic che alterna l'uso del cappellino quando va al servizio, Musetti che andrà adesso ma serbvire con palle nuove.

15:22

Primo set, Musetti 4-2

Musetti tiene il servizio senza problemi e questa volta a 0 con tanto di passante in corsa (applaudito da Djokovic) per allungare 4-2. L'azzurro ha concesso solo 3 punti in 3 turni di servizio.

15:17

Primo set, Musetti 3-2

I colpi per chiudere il game precedente esaltano Musetti e stizziscono Djokovic che si trova 0-30 nel suo turno di battuta. Nole reagisce ma concede ancora tanto e Musetti è 30-40 (palla break) dopo un dritto lungo dell'avversario. Lorenzo commette il primo errore non forzato (dritto lungo) e fa respirare Djokovic che va in vantaggio e tiene la battuta per restare in scia.

15:11

Primo set, Musetti 3-1

Djokovic inzia il game con uno splendido lungolinea di rovescio (0-15) e poi vince un grande scambio iniziato con palla corsa di Musetti per il 30-30. Momento difficile e Musetti trova il suo lungolinea di rovescio vincente per il 40-30 e poi piazza una pazzesca palla corta, di dritto, ad uscire ed in salto (!) sorprendendo Djokovic per tenere il servizio.

15:05

Primo set, Musetti 2-1

Dopo il game di apertura appannato Djokovic entra in partita tenendo il servizio a 0 senza mai dare una chance sullo scambio a Musetti.

15:01

Primo set, Musetti 2-0

Tocca a Lorenzo andare a servire ed è perfetto: si porta subito 30-0 e poi chiude a 15 per confermare il break e anche la solidità/aggressività da fondo campo.

14:58

Primo set, Musetti 1-0 (break!)

Inizia la partita con il serbo al servizio. Musetti si mostra subito aggressivo costringendo Djokovic prima a perdere lo scambio più lungo per il 30-30 e poi a fargli commettere un errore gratuiti di dritto per la palla break (30-40)! Nole salva la palla break ma, nuovamente Musetti, lo costringe all'errore dopo un lungo scambio per la seconda palla break. Il serbo serve con la seconda e tira il dritto in rete per il break azzurro!

14:45

Musetti-Djokovic: il sorteggio

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic fanno il loro ingresso sul Campo Ranieri III per il riscaldamento. L'italiano vince il sorteggio e decide di rispondere.

14:37

Attesa per Musetti-Djokovic

A breve l'ingresso in campo di Lorenzo Musetti e Novak Djokovic per il riscaldamento.

14:33

Rune avanza agli ottavi

Holger Rune, numero 6 al mondo e finalista nella passata edizione, completa il suo match di 2° turno (interrotto ieri) battendo al terzo set l'indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e regalandosi la sfida con Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Il danese è nella parte di tabellone di Sinner con potenziale sfida ai quarti di finale, l'anno scorso i due si affrontarono in semifinale.

14:06

Montecarlo, Medvedev eliminato e fischiato

14:00

Musetti-Djokovic: dove vederla in tv e streaming

13:30

Sinner-Struff: dove vederla in tv e streaming

13:00

Sonego Show: vince e mostra il cuore Torino

