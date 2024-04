Djokovic, la bestia svegliata dai fischi: Musetti ribaltato da uno 0-40

Novak Djokovic non perde occasione per beccare il pubblico. Il campione serbo lo ha dimostrato anche oggi in occasione della sfida vinta a Montecarlo contro Musetti valida per l’accesso ai quarti di finale. Nel corso del primo set Nole è andato abbastanza in difficoltà contro l’azzurro, e durante l’ottavo game (quando Lorenzo era avanti 4-3) un episodio ha scatenato la reazione degli spettatori a cui il serbo ha risposto, come sempre, a modo suo.