Djokovic, l’ombra dell’Italia dietro il ko: l’ammissione di Ruud in conferenza

Le dichiarazioni di Ruud

Cosa ha permesso a Ruud di battere Djokovic? Secondo il norvegese, parte del merito va dato alla sconfitta del serbo contro Luca Nardi a Indian Wells: "È umano, a volte non sembra, ma è come tutti gli altri". Durante l'intervista, Ruud ha continuato così: "Novak è Novak. Penso che quello che mi ha davvero motivato e aiutato un po' oggi è stato forse il fatto che ho pensato, sai, ha perso una partita a Indian Wells contro Luca Nardi, e lì ha dimostrato che anche lui a volte è vulnerabile. Non molte volte in un anno, ma qualche giorno qua e là è possibile batterlo. Fortunatamente per me sono riuscito a pensare a quei pensieri alla fine del terzo set e ne ho approfittato, credendo più in me stesso che avrei potuto batterlo ora rispetto a prima, perché finora quest'anno non aveva quel record perfetto , ed è così che funziona il tennis. Ottimo equilibrio. Se vedi che qualcuno ha fatto davvero bene all'inizio dell'anno, è difficile affrontarlo, perché ti aspetti, wow, questo ragazzo è quasi impossibile da battere. Ma se vedi che tanti o altri giocatori lo hanno battuto prima, credi anche un po’ di più in te stesso”.