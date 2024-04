Alcaraz, ma è Dragon Ball? La "bomba magnetica" per tornare a sfidare Sinner

Alcaraz ha spiegato la situazione ai giornalisti presenti a Barcellona viaggiando in treno da Murcia (anche per partecipare a un evento organizzato da uno dei suoi sponsor) e poi è tornato in aereo, accompagno da suo padre e dal fisioterapista Juanjo Moreno . Da oggi parte il conto alla rovescia per presentarsi al top per il torneo di Madrid (in programma dal 24 maggio al 5 maggio) nel quale il numero 3 del mondo dovrà difendere il titolo (e 1000 punti). Per farlo, secondo quanto riferito da Marca, Alcaraz verrà curato nei prossimi 3 giorni alla Ferrero Tennis Academy di Villena con la rivoluzionaria pompa diamagnetica Fisaude , un trattamento all’avanguardia per quanto riguarda la fisioterapia che sembra preso in prestito da tecniche magiche di cartone animato in stile Dragon Ball .

Pompa diamagnetica, ecco di che trattamento si tratta

In realtà si tratta essenzialmente di un sistema molto avanzato da un punto di vista tecnologico con il quale si applica ai muscoli un campo magnetico ad alta intensità e a bassa frequenza. È un trattamento non invasivo, assolutamente indolore e quello che si ottiene con questo metodo è che le cellule reagiscono attivando i meccanismi di drenaggio e di rigenerazione dei tessuti: muscoli, pelle, ossa, nervi. La diamagnetoterapia viene utilizzata per il trattamento di numerose patologie in moltissimi ambiti clinici. Per esempio nella medicina del dolore, in ortopedia e traumatologia è utilizzata per la cura di artrosi, artriti, periartriti, lesioni, traumi e fratture mentre in reumatologia, fisiatria, riabilitazione e medicina dello sport viene preferita per il trattamento di pubalgie, tendiniti, contratture, strappi muscolari, distorsioni e contusioni.

Alcaraz in ogni caso avrà circa sette giorni per recuperare il più possibile (probabilmente l'esordio potrebbe esserci mercoledì 24) ed essere pronto a scendere in campo al massimo della forma: lunedì 22 aprile, alle 17, dovrà essere insieme a Aryna Sabalenka, vincitrice dell’edizione femminile 2023, in Plaza Mayor a Madrid alla presentazione ufficiale del torneo. Lo stesso giorno verrà svolto il sorteggio dei tabelloni con tutti i grandi protagonisti del tennis in attesa di capire i rispettivi avversari. E tutti sperano che anche Alcaraz sarà presente al via del torneo.