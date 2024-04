Sinner-Tsitsipas, il coach di Rune a gamba tesa: “È così frustrante”

Continua a tenere banco la polemica sorta in seguito all' incredibile errore arbitrale che, di fatto, non ha permesso a Jannik Sinner di chiudere il match contro Tsitsipas nelle semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo. Come noto, poi, il tennista greco, rimasto in partita, è riuscito ad eliminare l'azzurro e staccare il pass per l'ultimo atto del torneo monegasco, vinto 6-1, 6-4 contro il norvegese Ruud.

Le parole del coach di Rune

Sulla questione si è espresso anche l'attuale coach del danese Rune, il francese Patrick Mouratoglou, per mezzo di un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Ci sono due grossi problemi nel tennis per quanto riguarda l'arbitraggio. Il primo è l’assenza dell’utilizzo del VAR. Il secondo è che quando l’arbitro commette un grosso errore, il Supervisor dovrebbe poter entrare in campo ed essere in grado di correggerlo. Ci sono le immagini, ci si guarda, ci si mettono pochi secondi, si prende la decisione corretta e si riprende in tranquillità. Quando ci sono contestazioni e un giocatore chiede l'intervento del Supervisor a lui va data la possibilità di correggere l'errore eventuale del giudice di sedia. Sono esseri umani. Tutti sbagliano. Ma penso che sia estremamente frustrante per i giocatori vedere un errore e non riuscire a correggerlo quando tutto è stato ripreso dalla telecamera".