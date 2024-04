Rivincita Ruud: batte Tsitsipas in due set, trionfo storico a Barcellona

Casper Ruud vince il torneo di Barcellona in finale prendendosi la rivincita contro Tsitsipas. I due si erano affrontati una settimana fa a Montecarlo dove ad avere la meglio fu il greco in maniera abbastanza netta (6-1 6-4). Oggi la storia è andata diversamente, con il 25enne che ha ottenuto uno storico successo in quanto si tratta del suo primo trionfo in un torneo Atp che non sia 250. In carriera Casper aveva infatti perso tre finali della categoria Grande Slam, due degli Atp 1000 e una degli Atp 500 prima del successo di oggi. Per Tsitsipas continua invece la maledizione nelle finali di questa categoria: 11 finali giocate, 11 sconfitte.