Djokovic dà i voti: “Sinner incredibile, Bellingham campione. Sul nuovo coach…”

Forfait a Madrid: cosa c'è dietro

Novak Djokovic ha motivato la sua assenza al prossimo Masters 1000 in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards 2024 : "Purtroppo non giocherò a Madrid questo anno, spero di riuscirci il prossimo anno. Sto preparando il mio corpo per essere pronto in particolare per il Roland Garros, Wimbledon, i Giochi olimpici e gli US Open, il blocco più importante della stagione per me". La leggenda del tennis ha affermato di aver intenzione di giocare a Roma agli Internazionali: "Spero di essere lì, di prepararmi, di giocare e di essere pronto per il Roland Garros" ha aggiunto, sottolineando di non aver mostrato le sue migliori prestazioni nell'ultima edizione.

Giochi Olimpici: alla ricerca dell'oro di Parigi

Il tennista serbo ha parlato anche della sua partecipazione ai Giochi di Parigi che si terranno quest'estate, sottolineando che "è sempre un onore poter rappresentare la Serbia". Ha parlato anche della possibilità di portare a casa l'oro olimpico: "Penso sia possibile altrimenti non giocherei. Approfitterò di questa opportunità al massimo,non so se avrò l'opportunità di partecipare ad altri Giochi olimpici".