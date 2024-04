Lindsey Vonn e la rivelazione su Sinner: "Cosa mi ha colpito di lui"

Lindsey Vonn ha parlato di Jannik Sinner a margine della cerimonia per la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. L'ex campionessa di sci ha raccontato del bel rapporto di amicizia che ha con il tennista, con cui ha avuto occasione di sciare lo scorso inverno. "Come è stato sciare con Sinner?", è stato chiesto alla sportiva, che ha replicato confessando: "È stato divertente. Lui è veramente un bravo sciatore ...è così alto, non sapevo come sarebbe stato, anche se lui gareggiava quando era junior e quindi più basso. Ha tanto talento e scia molto bene, sono rimasta colpita".

Lindsey Vonn: la rivelazione su Sinner

L'ex fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn, 4 Coppe di cristallo in bacheca e 82 vittorie in Coppa del mondo, si è lasciata andare anche a qualche commento su un ipotetico futuro di Sinner come sciatore. La campionessa in tal senso ha però manifestato qualche perplessità: "Se aveva chance? Ha scelto lo sport giusto". Come è noto, Jannik Sinner (nato a San Candido, in Alto Adige), prima di prendere in mano la rachetta da tennis faceva gare di sci, ottenendo anche in questo sport degli ottimi risultati. Appena ha un momento libero, l'attuale numero 2 del ranking mondiale non perde l'occasione di fare due piste nel comprensorio 3 Cime Dolomiti.

Vonn su Compagnoni, Goggia e Brignone

La Vonn ha parlato anche delle icone dello sci del passato e del presente. Su Deborah Compagnoni ha detto: "Lei è stata una grande ispirazione per me quando stavo crescendo. Ho anche gareggiato nella località di Deborah, Santa Caterina, la rispetto molto". Poi ha raccontato anche del legame che ha con Sofia Goggia con cui è nata un'amicizia: "Una cosa che amo, quando guardo Sofia, è che il suo sciare è emozionante. Come spettatrice, non solo come amica, è molto divertente guardarla, sia che perda o che vinca. Non è così diversa da me, è un po' pazza come me. Forse è per questo che siamo amiche. Serve una personalità diversa per vincere in discesa. E per vincere molto in discesa". Infine sull'alrta fuoriclasse azzurra, Federica Brignone: "Ha un tocco migliore sulla neve nelle discipline tecniche, è capace di fare sia il gigante che il superG, una combinazione molto difficile. Ha sciato molto bene quest'anno".