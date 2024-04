Imbarazzo Rune, pesantissima accusa ai vertici di Madrid: “Volete imbrogliare?”

Con Holger Rune non ci si annoia mai. Dopo lo "show" nel match con Sinner a Monte Carlo e gli utenti bloccati sul proprio profilo X, il tennista danese è tornato alla carica puntando il dito contro l'organizzazione del torneo, in continuità con le dietrologie che avevano già ispirato il precedente attacco all'ATP. Questa volta, le polemiche sono arrivate in occasione della gara contro l'argentino Navone, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Una gara che ha visto il n. 12 al mondo imporsi a fatica dopo circa tre ore di incontro e con il punteggio finale di 5-7 7-6(2) 6-4.