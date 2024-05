Djokovic, ko colpa della borraccia? "Ero diverso, devo capire che mi succede"

Novak Djokovic è uscito a sorpresa al terzo turno degli Internazionali di Roma contro Tabilo . Il campione serbo, al termine del match, ha parlato delle sue sensazioni dopo la sfida anche in merito all'episodio della borraccia che lo ha colpito in testa venerdì sera : "Se ha influito? Non lo so, devo verificarlo, ma potrebbe essere". Il numero uno al mondo, che ha vinto il torneo di Roma 6 volte in carriera, è stato sconfitto in due set con il cileno che si è imposto con il risultato di 6-2 6-3.

Djokovic: "Devo fare controlli medici"

Nole ha proseguito parlando delle sue condizioni fisiche durante il match perso: "La condizione era diversa. Ho fatto un allenamento semplice, non sentivo niente, ma non stavo nemmeno come le altre volte. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio. Non avevo alcuna coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo. Penso che nel video si sia visto molto chiaramente. È stata una situazione davvero sfortunata, anche per me. È stato un incidente in cui quel ragazzo si è sporto oltre la recinzione e la bottiglia è caduta dallo zaino arrivando sulla mia testa".