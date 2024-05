Paula Badosa e l'idolo Nadal: "Vorrei godermelo ancora di più"

Non solo Stefanos Tsitsipas , nel cuore (sportivo) di Paula Badosa c'è spazio anche per un altro campione del tennis internazionale, ovvero Rafael Nadal . L'ex numero 2 al mondo, che non ha mai fatto mistero di avere una passione e un timore reverenziale per il collega, ha commentato l'ultima partecipazione del tennista agli Open di Francia . Il campione ha infatti lasciato intendere che il 2024 sarà probabilmente la sua ultima stagione. Il commovente commiato dopo la sconfitta al quarto turno degli Open di Madrid ha rafforzato però questa certezza . Nel corso di una recente conferenza stampa, la tennista si è lasciata andare a delle riflessioni sincere, ricordando con forza la prima vittoria di Nadal in un torneo nel 2005. L'atleta lo considera un modello da seguire , affermando che è stato per lei un'importante fonte di ispirazione.

Paula Badosa e l'idolo Nadal: la confessione

"Ricordo perfettamente la prima volta che ha vinto questo torneo. È sempre stato lo specchio in cui mi sono guardato a livello di valori, a livello mentale, a livello di lotta su un campo da tennis. Come spagnola, ma anche per tutti noi che siamo della nuova generazione, è stata un'ispirazione", ha detto Badosa. Seppur rattristata dalla prospettiva del suo ritiro, Paula nutre ancora la speranza di vedere Nadal ancora in azione. "Personalmente mi rattrista, vorrei godermi Rafa molto di più, ma il tempo passa molto velocemente ed è così. Spero che non sia l'ultima volta e, se lo sarà, spero che se la goda come merita e che vinca più partite possibili. Con Rafa non si sa mai, può fare molto bene qui e nessuno ne sarebbe sorpreso", ha proseguito la tennista. Nadal ha ottenuto 112 vittorie in 115 partite al Roland Garros.