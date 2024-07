Wimbledon, è polemica asciugamani: "Ci si soffiano il naso", ma la regola cambia

Cambia la regola sugli asciugamani nel tennis. I raccattapalle potranno nuovamente maneggiare gli asciugamani dei tennisti, tornando alla prassi utilizzata prima del Covid. Questa modifica ha generato diverse polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, principalmente per questioni igieniche. Durante la pandemia, i giocatori dovevano gestire i propri asciugamani autonomamente per ridurre il contatto e prevenire la diffusione del virus, utilizzando delle posizioni apposite accessibili solo a loro. Questo cambiamento è stato introdotto per evitare il contatto tra i giocatori e i raccattapalle e ridurre il rischio di diffusione del virus. Giocatori come Sinner, Djokovic e Alcaraz sono stati visti spesso andare a prendere i loro asciugamani tra un punto e l'altro, utilizzandoli per asciugare la sudorazione e approfittando anche di qualche secondo di pausa.