Sinner si allena con Dimitrov sull'Arthur Ashe: applausi e sorrisi per Jannik

NEW YORK (STATI UNITI) - Jannik Sinner ha avuto il primo assaggio dell'Arthur Ashe. Il numero 1 del mondo ha svolto i primi allenamenti in vista dello US Open 2024 con Grigor Dimitrov, osservato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Bello e significativo l'applauso riservato all'italiano all'ingresso sul campo. Una dimostrazione d'affetto importante e ben accolta dopo l'assoluzione per la positività al clostebol. Nella giornata odierna Sinner parlerà ai giornalisti e ha programmato anche una doppia seduta di allenamento con Lorenzo Musetti (alle 17 ora italiana): un'ora sul Centrale, poi un'altra sul campo di allenamento 5.