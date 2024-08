Sinner svela tutto sul doping: "Un dettaglio fondamentale! E ho capito chi sono i miei amici..."

"Sono contento della vittoria di Cincinnati, è stata una vera iniezione di fiducia, non vedo l’ora di giocare questo torneo. Non è ideale dover gestire una questione come quella della mia positività prima di uno Slam. Non ho fatto nulla di sbagliato, ho giocato per mesi con questa cosa in testa. È un sollievo aver avuto questo risultato. Cercherò di giocare e divertirmi in questo splendido torneo". Sono le parole di Jannik Sinner, che a pochi giorni dall'esordio allo Us Open, in programma dal 26 agosto all'8 settembre (qui i tabelloni Atp e Wta del torneo), ha risposto alle domande dei cronisti in merito al caso doping e alla preparazione del torneo di New York. Il numero 1 al mondo è atteso al Flushing Meadows per il match d'esordio contro lo statunitense Mc Donald (n. 140 Atp). Ad accompagnarlo nella preparazione, non ci saranno il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore fisico Umberto Ferrara, sollevati dai rispettivi incarichi su decisione dello stesso Sinner a causa della vicenda Clostebol.