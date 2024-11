“Inguaia” Sinner, ora aiuta Berrettini: la scelta destinata a far rumore

Voleva finire l’anno tra i primi 100, è arrivato alle porte dei 30 (oggi è 44). Non ha avuto vita facile lontano dalla sua amata terra, ma è giovane e ha colpi, testa e carattere per prendersi il futuro. In questi primi giorni di ATP Finals anche Luciano Darderi ha fatto un salto a Torino per impegni con vari sponsor. "Sono contento della stagione che ho fatto, spero di partire bene nel 2025 sul cemento, dove voglio migliorare - ha raccontato Darderi a Sky Sport, prima di lanciarsi in un pronostico sulle Finals -. Bolelli e Vavassori stanno facendo una grandissima stagione e hanno tantissime chance in doppio. Jannik invece è il favorito n°1 in singolare", dice Luciano, che insieme a Sinner ha avuto modo di allenarsi più di una volta negli ultimi mesi. "Gli auguro il meglio e gli faccio i complimenti per la sua fantastica stagione".