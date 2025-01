Alcaraz, il 2025 inizia con un ko e un nuovo look: “Devo andarci più spesso…”

Inizia con una sconfitta il 2025 di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 3 del ranking mondiale, è stato battuto nel match d’esibizione dall’australiano Alex De Minaur, tappa di avvicinamento agli Australian Open 2025, con il punteggio di 7-5 4-6 10-5. L'incasso di questo match sarà devoluto alla Australian Tennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. "Adoro la competizione e mi piace giocare questo tipo di partite contro giocatori come lui contro cui è sempre una battaglia", ha dichiarato Alcaraz. "Tornare qui, faticare in campo e affrontare un giocatore come Alex è fantastico ma al tempo stesso ci tenevo a godermi qualche giorno in più di riposo prima di affrontarlo, ma non c'è dubbio che come allenamento sia stato eccellente. Alex ha un ottimo ritmo, è abituato a giocare lunghi scambi, era quello di cui avevo bisogno per rifinire la mia condizione e prendere confidenza con le condizioni qui in Australia".